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| | Саша Гозиас предлагает сравнить ее фигуру до и после фотошопа

Саша Гозиас предлагает сравнить ее фигуру до и после фотошопа

Вчера, 20:54
Бывшая участница «Дом-2» Саша Гозиас занимается продажей продукции для похудения. Теперь она предлагает сравнит ее фигуру до и после фотошопа. 

 

Саша Гозиас предлагает сравнить ее фигуру до и после фотошопа

 

Саша имеет подтянутую фигуру, она постоянно пользуется преимуществами собственной внешности, дабы привлечь клиентов к новому проекту FatMoney, получившему вдохновение от «Большой сушки». Участникам предлагается пройти курс правильного питания и физических занятий, которые предоставляет проект, и достичь высокого результата за определенное время, обойти конкурентов и получить в качестве приза один миллион рублей.

 

Сообщая о своем проекте, Гозиас сообщила о ненадобности пользоваться фотошопом для придания себе хорошей фигуры. Саша продемонстрировала снимок на пляже в двух вариант, предложив найти отличия. Ее поклонники не нашли каких-либо различий.
Никита Готский
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