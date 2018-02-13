Саша Гозиас предлагает сравнить ее фигуру до и после фотошопа

Бывшая участница «Дом-2» Саша Гозиас занимается продажей продукции для похудения. Теперь она предлагает сравнит ее фигуру до и после фотошопа.

Саша имеет подтянутую фигуру, она постоянно пользуется преимуществами собственной внешности, дабы привлечь клиентов к новому проекту FatMoney, получившему вдохновение от «Большой сушки». Участникам предлагается пройти курс правильного питания и физических занятий, которые предоставляет проект, и достичь высокого результата за определенное время, обойти конкурентов и получить в качестве приза один миллион рублей.

Никита Готский

Сообщая о своем проекте, Гозиас сообщила о ненадобности пользоваться фотошопом для придания себе хорошей фигуры. Саша продемонстрировала снимок на пляже в двух вариант, предложив найти отличия. Ее поклонники не нашли каких-либо различий.