Младшую сестру Ольги Рапунцель обвинили в съемках в порно

Младшую сестру Ольги Рапунцель Алену Савкину обвиняют в съемках в порнофильмах. Ныне она участвует в проекте «Дом-2».

Сейчас Савкина пытается строить отношения с Ильей Яббаровым в «Дом-2». Непопулярность ее старшей сестры, а также участие девушки в проекте настроили против нее многих зрителей. Они придумали для нее темную историю, будто она переписывалась в интимных чатах. Ранее в этом обвиняли и ее старшую сестру Ольгу Рапунцель.

Никита Готский

Пользователи Сети обвиняют 20-летнюю Савкуину в съемках порнографических кинокартин. Они обещают предоставить ссылки на фильмы, но все еще никаких разоблачающих материалов, которые касались бы обвинения, не было.Сведения о съемках Савкиной в порно возникли после скандала с Марго Овсянниковой. Она тоже была замечена на портале об эскорт-услугах, но и сама подтвердила работу «жрицей любви».