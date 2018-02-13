Мотивация умом и телом: Нюша слетала в Дубаи и рассказала, как добиться успеха

Певица Нюша рассказала в Instagram, как нужно добиваться успеха. Она отметила, что её вдохновила история Сергея Хрущёва, который родился в маленьком уральском посёлке, не имея первоначально никакой помощи, но смог всё сделать, занять руководящую должность в одной из сфер бизнеса и даже оказаться в числе победителей конкурса «Лидеры России».

Нашли и такие, кому просто понравилась фотография, а текст под ней не слишком заинтересовал. Данные интернет-пользователи отметили, что певица Нюша выглядит очень красиво на отдыхе, как настоящая принцесса, и это один из лучших её фотоснимков. Подписчики попросили выкладывать побольше кадров подобного характера.

Некоторые согласились с ней, отмечая, что действительно только вера и может творить чудеса. Если человек не считает, что добьётся чего-то, то как бы он не крутился – у него ничего и не выйдет. Соответственно, нужно всячески настраивать себя и мотивировать. Они поблагодарили певицу Нюшу за то, что поделилась с ними такой интересной историей, отметив, что подобные действительно способны вдохновлять. Они подчеркнули, что и сами стараются жить в данном ритме.Другие удивились, почему знаменитость о таком рассказывает. Тем более, что фотография с отдыха в Дубае явно не соответствует настрою о том, что надо старательно трудиться. Скорее, наоборот показывает, что можно ничего и не делать и, соответственно, абсолютно не вдохновляет на какие-то рабочие подвиги. Певице Нюше порекомендовали задуматься над тем, как оформлять подобные мотивационные посты, поскольку, в частности, с общей картиной этого она явно несколько промахнулась.Третья группа подписчиков популярной певицы засомневалась, что можно чего-то добиться просто так, постоянно трудясь. Они отметили, что не верят в успех личностей, у которых первоначально ничего не было. Такое возможно только в сказочных историях, а в реальности всё решает далеко не честный труд. Поэтому артистку настоятельно попросили «не вешать лапшу» собственным фанатам.