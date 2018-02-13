Дарья Пынзарь посоветовала, как лучше всего провести 14 февраля

В личном микроблоге Дарья Пынзарь поделилась с подписчиками вариантами проведения Дня всех влюбленных и рассказала о своей подготовке к празднику.

Виктория Озерова

Дарья Пынзарь считает, что к 14 февраля можно относиться по-разному, но лично ее не смущает история праздника. Она предложила фанатам два сценария проведения праздника влюбленных. Первый вариант подходит для пар, которые вместе менее трех лет. В таком случае Пынзарь предлагает провести романтический вечер только вдвоем. Для тех, кто давно влюблен, Дарья предлагает собраться компанией. Именно так и поступит она сама. Пынзарь уточнила, что уже заказала столик в ресторане. Подарок мужу она не купила, но и так знает, что ему подарить. Об этом она рассказала в личном микроблоге и Telegram-канале.За считанные минуты пост оценили более трех тысяч пользователей. Поклонники также обратили внимание на наряд Дарьи Пынзарь на прикрепленном фото, отметив, что платье красивое и «клевое».