Как провести 14 февраля, если ты один

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| | Дарья Пынзарь посоветовала, как лучше всего провести 14 февраля

Дарья Пынзарь посоветовала, как лучше всего провести 14 февраля

Вчера, 19:59
В личном микроблоге Дарья Пынзарь поделилась с подписчиками вариантами проведения Дня всех влюбленных и рассказала о своей подготовке к празднику.

Дарья Пынзарь посоветовала, как лучше всего провести 14 февраля

 

Дарья Пынзарь считает, что к 14 февраля можно относиться по-разному, но лично ее не смущает история праздника. Она предложила фанатам два сценария проведения праздника влюбленных. Первый вариант подходит для пар, которые вместе менее трех лет. В таком случае Пынзарь предлагает провести романтический вечер только вдвоем. Для тех, кто давно влюблен, Дарья предлагает собраться компанией. Именно так и поступит она сама. Пынзарь уточнила, что уже заказала столик в ресторане. Подарок мужу она не купила, но и так знает, что ему подарить. Об этом она рассказала в личном микроблоге и Telegram-канале.

За считанные минуты пост оценили более трех тысяч пользователей. Поклонники также обратили внимание на наряд Дарьи Пынзарь на прикрепленном фото, отметив, что платье красивое и «клевое».
Виктория Озерова
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