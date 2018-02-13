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| | Бойфренд Келли Брук тискал ее грудь на глазах папарацци

Бойфренд Келли Брук тискал ее грудь на глазах папарацци

Вчера, 20:07
Модель plus-size из Британии Келли Брук провела время на пряже со своим молодым человеком Джереми Паризи. Папарацци смогли «словить» кадр, когда Паризи тискает свою девушку за пышные формы.

Бойфренд Келли Брук тискал ее грудь на глазах папарацци

 

Келли Брук, являющаяся британской моделью plus-size, а также актрисой, провела на пляже время со своим молодым человеком Джереми Паризи. Во время отдыха звездная пара оставалась под прицелом фотокамер папарацци, которые смоли сделать несколько пикантных кадров времяпровождения влюбленных.

Паризи и Брук весело проводили время, не стесняясь того, что за ними наблюдают. Кроме поцелуев, молодой человек позволил себе мять пышную грудь своей девушки.

Бойфренд Келли Брук тискал ее грудь на глазах папарацци

 

Пара состоит в отношениях с 2015 года. На вопросы о том, скоро ли может состояться бракосочетание, Келли Брук сообщала, что пока не готова к семейной жизни в браке.

Брук известна публике своим участием в откровенной сцене в кинофильме «Секс ради выживания». Обладая пышным телосложением, девушка не стесняется фотографироваться в купальнике и без него.
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