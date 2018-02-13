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| | Стало известно, как сделать прическу, как у Кейт Миддлтон

Стало известно, как сделать прическу, как у Кейт Миддлтон

Вчера, 19:44
Модные издания Великобритании все же выяснили секреты плетения вечерней прически герцогини Кембриджской Кейт Миддлтон.

Стало известно, как сделать прическу, как у Кейт Миддлтон

 

Кейт Миддлтон уже неоднократно выходит в свет с элегантной прической, которая долгое время оставалась загадкой в ее изготовлении. Оказывается, для сохранения пучка волос на затылке используются тоненькие практически не заметные со стороны сеточки в цвет волос, благодаря которой из пучка не выбиваются отдельные волоски и прическа длительное время остается в идеальном порядке.

Отметим, что эти сеточки стали очень модными среди «модниц» Великобритании. Магазин Superdrug огласил, что за несколько последних дней было продана большая часть запаса этих сеточек. Себестоимость одной сеточки составляет 1,5 доллара.
Пелагея Лебединская
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