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| | Душещипательный финал в ток-шоу «На самом деле» Шепелева растрогал фанатов

Душещипательный финал в ток-шоу «На самом деле» Шепелева растрогал фанатов

Вчера, 19:52
Завершение шоу «На самом деле» с Дмитрием Шепелевым привело в восторг зрителей. В программе певец Евгений Осин трепетно признал родную дочь.

Душещипательный финал в ток-шоу «На самом деле» Шепелева растрогал фанатов

 

В недавнем выпуске передачи появился известный музыкант Евгений Осин. Артист продолжительное время лечился от алкогольной зависимости в одной из клиник Таиланда. Недавно он дал свое согласие пройти тест на ДНК, итоги которого были обнародованы в студии программы Дмитрия Шепелева. Осин встретился со своей бывшей возлюбленной Еленой Годуновой, родившей 12 лет назад от союза с музыкантом девочку Анастасию. Она считает Осина своим родным отцом.
 
По словам Елены, она желает, дабы девочка помогла родителю вернутся к нормальной жизни, ему не хватает семьи и тепла. Главной целью женщина ставит отучить певца и далее злоупотреблять алкоголем.

Результаты теста доказали отцовство Осина. Сам артист только обрадовался этому. Он нервничал перед итогами ДНК, но после его получения, что является отцом двух дочерей.

Никита Готский
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