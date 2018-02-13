Душещипательный финал в ток-шоу «На самом деле» Шепелева растрогал фанатов

В недавнем выпуске передачи появился известный музыкант Евгений Осин. Артист продолжительное время лечился от алкогольной зависимости в одной из клиник Таиланда. Недавно он дал свое согласие пройти тест на ДНК, итоги которого были обнародованы в студии программы Дмитрия Шепелева. Осин встретился со своей бывшей возлюбленной Еленой Годуновой, родившей 12 лет назад от союза с музыкантом девочку Анастасию. Она считает Осина своим родным отцом.

В недавнем выпуске передачи появился известный музыкант Евгений Осин. Артист продолжительное время лечился от алкогольной зависимости в одной из клиник Таиланда. Недавно он дал свое согласие пройти тест на ДНК, итоги которого были обнародованы в студии программы Дмитрия Шепелева. Осин встретился со своей бывшей возлюбленной Еленой Годуновой, родившей 12 лет назад от союза с музыкантом девочку Анастасию. Она считает Осина своим родным отцом.

П о словам Елены, она желает, дабы девочка помогла родителю вернутся к нормальной жизни, ему не хватает семьи и тепла. Главной целью женщина ставит отучить певца и далее злоупотреблять алкоголем.



Результаты теста доказали отцовство Осина. Сам артист только обрадовался этому. Он нервничал перед итогами ДНК, но после его получения, что является отцом двух дочерей.

Никита Готский

Завершение шоу «На самом деле» с Дмитрием Шепелевым привело в восторг зрителей. В программе певец Евгений Осин трепетно признал родную дочь.