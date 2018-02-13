Душещипательный финал в ток-шоу «На самом деле» Шепелева растрогал фанатов

В недавнем выпуске передачи появился известный музыкант Евгений Осин. Артист продолжительное время лечился от алкогольной зависимости в одной из клиник Таиланда. Недавно он дал свое согласие пройти тест на ДНК, итоги которого были обнародованы в студии программы Дмитрия Шепелева. Осин встретился со своей бывшей возлюбленной Еленой Годуновой, родившей 12 лет назад от союза с музыкантом девочку Анастасию. Она считает Осина своим родным отцом.
Результаты теста доказали отцовство Осина. Сам артист только обрадовался этому. Он нервничал перед итогами ДНК, но после его получения, что является отцом двух дочерей.