49-летняя Валерия выглядит лучше юной невесты младшего сына Арсения

В личном микроблоге Валерии появилось фото с сыном Арсением и его невестой Анной Аверьяновой. Поклонники заявили, что певица в свои 49 лет выглядит не хуже молодой модели.

Виктория Озерова

Несколько часов назад в Instagram-аккаунте Валерии появилось фото с недавней вечеринки. На снимке исполнительница запечатлена в компании младшего сына Арсения и его девушки Анны Аверьяновой. Пользователи оценили новую фотографию. Особенное внимание поклонники уделил внешнему виду самой Валерии. Подписчики отметили, что певица очень хорошо выглядит и даже сумела затмить избранницу своего сына. Некоторые написали, что по снимку Валерии можно дать не более 25 лет. Также пользователи заметили, что Арсений выбрал себе спутницу очень похожую на его маму: голубоглазую блондинку.Напомним, что Анна и Арсений начали встречаться несколько лет назад. Сначала из-за этого парень даже ушел из дому, но потом семья приняла его избранницу.