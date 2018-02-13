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| | Дочь Серова поскандалила с отцом из-за умершего ребенка

Дочь Серова поскандалила с отцом из-за умершего ребенка

Вчера, 18:50
Дочь певца Александра Серова поскандалила с отцом за его откровения про умершего ребенка. Об этом артист рассказал в эфире студии «Судьба человека».

Дочь Серова поскандалила с отцом из-за умершего ребенка

 

В гости к ведущему Борису Корчевникову пришел музыкант Александр Серов. До этого в студии побывала его бывшая супруга Елена. Она принялась обвинять экс-мужа в избиении и издевательствах. Певец не удержался и изложил собственную версию происходивших событий в его жизни. После этого, его откровенными рассказами возмутилась родная дочь Мишель. Александр поведал ведущему и зрителям о смерти младшего ребенка, которого родила Елена.

Женщина подарила Серову ребенка, появившегося на свет инвалидом. Артист, узнав об этом, стал разъезжать по всем больницам, желая узнать у врачей, возможно что-нибудь сделать для несчастного малыша. Попытки певца обернулись крахом - ребенок вскоре умер. Такие подробности рассердили Мишель. По словам музыканта, она ворвалась к нему в комнату и принялась громко возмущаться по этому поводу и даже бросила в отца тарелки и технику, но тот умудрился скрыться под одеялом.
Никита Готский
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