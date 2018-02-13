«Балийская сказка» Полины Фаворской закончилась

Полина Фаворская призналась поклонникам, что ей сложно было возвращаться с Бали домой. В личном микроблоге она рассказала фанатам, что уже ждет лета и тепла.

Виктория Озерова

В своем аккаунте в Instagram Полина Фаворская рассказала подписчикам, что ее «балийская сказка» закончилась. Исполнительница призналась, что ей не хотелось возвращаться домой с солнечных островов, и сложно было вернуться к «реальности». Певица написала, что уже ждет тепла и лета, и спросила у поклонников, кто чувствует что-то подобное. Поклонники поддержали певицу, некоторые отметили, что такое состояние у них каждое утро. Многие написали, что тоже уже ждут солнца и скучают по теплу.Немного более, чем за полчаса публикацию Полины Фаворской оценили 13 тысяч пользователей. Около ста человек оставили комментарии.