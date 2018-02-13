Нюша поделилась вдохновляющей историей и фото в купальнике

Нюша в личном микроблоге в Instagram рассказала историю Сергея, которая очень вдохновила исполнительницу. Запись певица сопроводила фото в купальнике из солнечного Дубая.

Виктория Озерова

В личном микроблоге Нюши появилась новая запись. В публикации исполнительница рассказала историю некоего Сергея. Мужчина смог стать директором крупного супермаркета и найти свою любовь. Сергей в этом году поучаствовал в конкурсе «Лидеры России». Успех этого человека очень вдохновил Нюшу. Певица отметила, эта история доказывает, что умом и старанием можно добиться всего. Публикацию сопровождает снимок самой исполнительницы в купальнике, сделанный в Дубае. Менее чем за час пост оценили 26 тысяч пользователей. В комментариях подписчики отметили, что у Нюши красивая фигура и спросили о секретах ее стройности.Некоторые пользователи обратили снимание на то, что фото не совсем соответствует описанной Нюшей истории.