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| | Нюша поделилась вдохновляющей историей и фото в купальнике

Нюша поделилась вдохновляющей историей и фото в купальнике

Вчера, 18:22
Нюша в личном микроблоге в Instagram рассказала историю Сергея, которая очень вдохновила исполнительницу. Запись певица сопроводила фото в купальнике из солнечного Дубая.

Нюша поделилась вдохновляющей историей и фото в купальнике

 

В личном микроблоге Нюши появилась новая запись. В публикации исполнительница рассказала историю некоего Сергея. Мужчина смог стать директором крупного супермаркета и найти свою любовь. Сергей в этом году поучаствовал в конкурсе «Лидеры России». Успех этого человека очень вдохновил Нюшу. Певица отметила, эта история доказывает, что умом и старанием можно добиться всего. Публикацию сопровождает снимок самой исполнительницы в купальнике, сделанный в Дубае. Менее чем за час пост оценили 26 тысяч пользователей. В комментариях подписчики отметили, что у Нюши красивая фигура и спросили о секретах ее стройности.

Некоторые пользователи обратили снимание на то, что фото не совсем соответствует описанной Нюшей истории.
Виктория Озерова
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Нюша поделилась с подписчиками фото в купальнике
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Нюша продолжает отдыхать на солнечном побережье и радовать поклонников новыми фото. На этот раз певица продемонстрировала стройную фигуру в ярком купальнике.

Нюша опубликовала соблазнительное фото в купальнике
Нюша опубликовала соблазнительное фото в купальнике

Певица Нюша порадовала подписчиков в Instagram своей соблазнительной фотографией в купальнике на отдыхе. Перед Новым Годом на звезду нахлынули воспоминания.

Певица Нюша продемонстрировала фанатам свою фигуру в бикини
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Сегодня на странице певицы Нюши в Instagram появилась довольно откровенная фотография с отдыха. На снимке звезда изображена в купальнике бикини и сланцах.

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