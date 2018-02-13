"Дети Галкина все умеют". Фанаты увидели "взрослую" дочь и кухню Примадонны

Пародист и телеведущий Максим Галкин часто выставляет в своём Instagram маленькие семейные ролики. Иногда они о его жене, Алле Пугачёвой. Например, не так давно Сеть потрясло видео, где артистка плавно танцевала под свой хит девяностых. Однако гораздо чаще на страничке Максима Галкина появляются ролики с участием его с Пугачёвой детей, Елизаветы и Гарри. Дочка уже показывала, как умеет вальсировать, а сын читал стихи и играл с бумажным самолётиком. Они вместе с мамой даже «выбирали профессию».

Ирина Летинская

Новое видео, снятое на кухне, впечатлило поклонников звёздного семейства не меньше. Гарри пел детскую песенку «Сладкая ты моя ягодка-малинка», причём не просто стоял перед камерой, а жестикулировал, по-настоящему красиво отыгрывая композицию. Его сестра Елизавета заявила, что теперь будет пить не из поильника для малышей, а воспользуется «настоящей взрослой чашкой». Делала она это с большим красным веером и сумочкой, говоря, что без этого рассказать о своём достижении никак не может. Всё это Максим Галкин в подписи к видео назвал «маленькими радостями детства», подчеркнув также, что дети занимаются с логопедом, так что всё уже могут произносить. Только вот стараются они не всегда, потому и вышло немножко «смазано» по речи.Однако интернет-пользователи отметили, что ничего страшного в том, что дети Галкина и Пугачёвой не всё ещё выговаривают. Они постепенно научатся, и слишком торопить их не надо. Многие порекомендовали задумываться о логопеде, если будет так нужно, не раньше примерно пяти лет.Также поклонники порадовались, что Елизавета и Гарри не слишком обременены разного рода учёбой. Некоторые из них вспомнили Александра, сына Яны Рудковской, посоветовав никогда так не пытаться воспитывать из-за явно очень больших нагрузок. По мнению интернет-пользователей, очень важно, чтобы дети не только познавали что-то, но у них было и само детство вообще, иначе всё будет просто бессмысленно.Порадовало фанатов и исполнение именно такой песенки от Гарри. Многие из них подчеркнули, что композиция стала приятным удивлением, поскольку комментаторы и сами её хорошо помнили. Они впечатлились тем, что детей воспитывают, не давая забывать о том, что было хорошего и до их рождения, а не только с опорой на современность, которая не всегда так уж подходит.