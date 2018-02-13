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| | Звезда «Семейства Кардашьян» прогулялась в костюме из российских 90-х

Звезда «Семейства Кардашьян» прогулялась в костюме из российских 90-х

Вчера, 17:21
Телезвезда и фотомодель Кайли Дженнер поразила поклонников выбором наряда, выйдя в свет в том, в чём российские школьники в 90-е ходили на физкультуру.

Звезда «Семейства Кардашьян» прогулялась в костюме из российских 90-х

 

Популярная 20-летняя участница известного американского шоу «Семейство Кардашьян» только начала появляться на публике. Напомним, что девушка впервые две недели назад стала мамой. Однако только её второй выход на прогулку стал набирать популярность среди россиян. Дело в том, что на улицу Дженнер вышла в красном спортивном костюме Adidas, на котором название бренда написано по-русски.

Звезда «Семейства Кардашьян» прогулялась в костюме из российских 90-х

 

Поклонников и простых обывателей сильно позабавила такая деталь, ведь подобную «ошибку» можно встретить на китайских подделках известной компании. В экономии они и заподозрили модель. Фанаты гадают, настолько ли всё плохо с финансами у мировых знаменитостей, что они переходят на бюджетную одежду. Некоторые посчитали, что девушка совершила тайное путешествие в какую-либо постсоветскую страну, с рынка которой привезла весёлый сувенир. Но большинство всё же придерживается мнения, что костюм – творение российского дизайнера Гоши Рубчинского, хотя в Instagram девушки на него ссылок нет.
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