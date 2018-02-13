Как провести 14 февраля, если ты один

Мнения

Как провести 14 февраля, если ты один

Без пары тоже можно хорошенько отдохнуть и повеселиться.

Психология алкоголика: Что побуждает человека опускаться «на дно» бутылки?

От Редактора

Психология алкоголика: Что побуждает человека опускаться «на дно» бутылки?

Как помочь близкому перестать убивать себя.

Сюжеты :

Полиция Лондона проверяет корпус парламента после обнаружения подозрительного предмета Парк пенисов в Южной Корее притягивает зрителей Олимпиады-2018 «Росконтроль» обнаружил бактерии в куриных сердечках Владимир Жириновский готов помочь выйти из колонии осуждённому Александру Крузу Звезда «Семейства Кардашьян» прогулялась в костюме из российских 90-х Кёрлингистку Брызгалову сравнили с молодой Анджелиной Джоли Тим Миллер работает над новым фильмом «Люди Икс» Новая британская технология позволит бороться с пропагандой ИГ Лидер Metallica снимется в фильме про серийного убийцу Теда Банди Жюри 75-го Венецианского кинофестиваля возглавил Гильермо дель Торо Евгений Петросян надел шляпку с кошачьими ушками Герой «Формы воды» расстроен появлением посвященного ему фаллоимитатора
| | "Я счастлива". Поклонники обеспокоены уходом Бузовой со сцены

"Я счастлива". Поклонники обеспокоены уходом Бузовой со сцены

Вчера, 17:10
На своей странице в социальной сети Ольга Бузова опубликовала снимок, на котором предстала перед своими подписчиками улыбающейся. Фото подписала лаконично: «Я счастлива». Однако после столь неоднозначного поста в сети поклонники творчества певицы обеспокоились по поводу ее возможного ухода со сцены. «Это правда, что вы ушли из эстрады (не дай бог) или это был просто пранк?», - спросила у артистки одна из ее подписчиц в Instagram. Пока Ольга Бузова не ответила на вопрос, однако такая информация всерьез заинтересовала подписчиков артистки.

"Я счастлива". Поклонники обеспокоены уходом Бузовой со сцены

 

По классике жанра не обошлось и без критики. «Если бы не стилисты, была бы колхозница, как раньше», «Губы накачала, с подбородком сливаются...», «Конечно счастлива.. с такими то доходами ежедневными», - ответили недоброжелатели Ольге Бузовой. Особое внимание пользователей сети привлек факт распространения информации об употреблении наркотических веществ госпожой Бузовой. «Говорят, что вы употребляете наркотики», - прокомментировали снимок пользователи сети.

Ранее Бузова опубликовала снимок, который послужил поводом для еще более радикальных обвинений. Так на своей странице в Instagram певица написала слова поздравления близкому человеку: «Моя кошечка любимая с днём рождения. Ты моя любовь с первого взгляда. Все сказала тебе лично, и очень жду тебя в Москве, чтоб заобнимать и зацеловать». И пока поклонники певицы порадовались за свою любимицу, критику принялись обсуждать сексуальную ориентацию артистки: «Лесбиянка что ли??». Не оставили без внимания подписчики и факт того, почему, возможно, Бузова не поздравила Тимура Батрутдинова с днем рождения. «Бузова! И Батруха -это пиар и реклама. ....мужики не дураки ....», - написали на странице юмориста его подписчики. На это счет существует немало домыслов, озвученных в СМИ, однако официально знаменитости ничего не комментируют.

Ольга Бузова неоднократно сообщала, что на сегодняшний день в ее жизни на первом месте находится работа, которая в свое время помогла артистке пережить тяжелый разрыв с Дмитрием Тарасовым. Постоянные публикации об анонсах предстоящих выступлений наводят на мысль о том, что госпожа Бузова не собирается уходить со сцены.
Дыль Лилия
Новости по теме
Секс с «нулевым размером»: «Обнаженная» Бузова рассказала о своей груди
Секс с «нулевым размером»: «Обнаженная» Бузова рассказала о своей груди

Певица в очередной раз разоткровенничалась о своем теле.

Ольга Бузова снова оголилась для фото в Instagram
Ольга Бузова снова оголилась для фото в Instagram

Популярная телеведущая, дизайнер, модель и певица Ольга Бузова решила порадовать своих поклонников очередным «голым» снимком. Некоторые пользователи Сети

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости