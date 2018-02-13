"Я счастлива". Поклонники обеспокоены уходом Бузовой со сцены

На своей странице в социальной сети Ольга Бузова опубликовала снимок, на котором предстала перед своими подписчиками улыбающейся. Фото подписала лаконично: «Я счастлива». Однако после столь неоднозначного поста в сети поклонники творчества певицы обеспокоились по поводу ее возможного ухода со сцены. «Это правда, что вы ушли из эстрады (не дай бог) или это был просто пранк?», - спросила у артистки одна из ее подписчиц в Instagram. Пока Ольга Бузова не ответила на вопрос, однако такая информация всерьез заинтересовала подписчиков артистки.

Дыль Лилия

По классике жанра не обошлось и без критики. «Если бы не стилисты, была бы колхозница, как раньше», «Губы накачала, с подбородком сливаются...», «Конечно счастлива.. с такими то доходами ежедневными», - ответили недоброжелатели Ольге Бузовой. Особое внимание пользователей сети привлек факт распространения информации об употреблении наркотических веществ госпожой Бузовой. «Говорят, что вы употребляете наркотики», - прокомментировали снимок пользователи сети.Ранее Бузова опубликовала снимок, который послужил поводом для еще более радикальных обвинений. Так на своей странице в Instagram певица написала слова поздравления близкому человеку: «Моя кошечка любимая с днём рождения. Ты моя любовь с первого взгляда. Все сказала тебе лично, и очень жду тебя в Москве, чтоб заобнимать и зацеловать». И пока поклонники певицы порадовались за свою любимицу, критику принялись обсуждать сексуальную ориентацию артистки: «Лесбиянка что ли??». Не оставили без внимания подписчики и факт того, почему, возможно, Бузова не поздравила Тимура Батрутдинова с днем рождения. «Бузова! И Батруха -это пиар и реклама. ....мужики не дураки ....», - написали на странице юмориста его подписчики. На это счет существует немало домыслов, озвученных в СМИ, однако официально знаменитости ничего не комментируют.Ольга Бузова неоднократно сообщала, что на сегодняшний день в ее жизни на первом месте находится работа, которая в свое время помогла артистке пережить тяжелый разрыв с Дмитрием Тарасовым. Постоянные публикации об анонсах предстоящих выступлений наводят на мысль о том, что госпожа Бузова не собирается уходить со сцены.