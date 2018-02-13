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| | Ваенга с мужем попали в клинику перед отпуском

Ваенга с мужем попали в клинику перед отпуском

Сегодня, 16:57
Супруг российской эстрадной певица Елены Ваенги Роман Садырбаев загрузил в сеть Instagram фотографию, на которой он запечатлён рядом с больничной койкой. Фанаты певицы были весьма взволнованы, увидев, что на снимке рядом с ним под капельницей лежит его супруга.

Ваенга с мужем попали в клинику перед отпуском

 

В официальном Instagram-аккаунте Романа Садырбаева появилась публикация с фотографией, сделанной в больнице, где в данный момент находится супружеская пара. В описании к фото Роман в весьма саркастической манере заявил, что по традиции он с супругой отправился на долгожданный отдых, а в данный момент их окружает солнце, морской воздух и волны. Также Садырбаев отметил, что по-видимому, это единственный отдых, который будет у него с Еленой Ваенгой перед тем, как снова отправиться на работу.

Ваенга с мужем попали в клинику перед отпуском

 

В комментариях к данной публикации взволнованные поклонники певицы стали расспрашивать её супруга о причинах столь экстренной госпитализации, из-за которой им пришлось отложить отпускную поездку. Однако, подобные запросы Роман пока оставил без внимания.
Александр Вест
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