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| | Ксения Собчак и Максим Виторган впервые показали своего сына

Ксения Собчак и Максим Виторган впервые показали своего сына

Сегодня, 16:53
Звезда Ксения Собчак выложила в социальную сеть Instagram новые фото своего маленького сына, на котором видно его личико. 

Ксения Собчак и Максим Виторган впервые показали своего сына

 

Сыну знаменитой светской львицы Ксении Собчак и Максима Виторгана исполнилось уже полтора года. На протяжении всего этого времени звезда публиковала снимки с ребенком, отвернутым от взора поклонников. Наконец в Сети появился первый снимок, демонстрирующий лицо малыша.

Собчак очень гордится своим ребенком и говорит, что он самый любимый мужчина в ее жизни. Недавно она выложила в Instagram новое фото, которое поддалось критике поклонников. Они заметили, что за все это время ни разу не видели ребенка стоящего на ножках, он либо лежит или сидит, что и толкнуло фанатов на мысль о том, что мальчик не умеет ходить.

Ксения Собчак и Максим Виторган впервые показали своего сына

 

Отметим, что Ксения Собчак и Максим Виторган вступили в узы брака 1 февраля 2013 года. В данный момент звездная семейная пара вместе растят и воспитывают своего маленького сына.
Пелагея Лебединская
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