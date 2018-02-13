Ксения Собчак и Максим Виторган впервые показали своего сына

Звезда Ксения Собчак выложила в социальную сеть Instagram новые фото своего маленького сына, на котором видно его личико.

Сыну знаменитой светской львицы Ксении Собчак и Максима Виторгана исполнилось уже полтора года. На протяжении всего этого времени звезда публиковала снимки с ребенком, отвернутым от взора поклонников. Наконец в Сети появился первый снимок, демонстрирующий лицо малыша.Собчак очень гордится своим ребенком и говорит, что он самый любимый мужчина в ее жизни. Недавно она выложила в Instagram новое фото, которое поддалось критике поклонников. Они заметили, что за все это время ни разу не видели ребенка стоящего на ножках, он либо лежит или сидит, что и толкнуло фанатов на мысль о том, что мальчик не умеет ходить.

Пелагея Лебединская

Отметим, что Ксения Собчак и Максим Виторган вступили в узы брака 1 февраля 2013 года. В данный момент звездная семейная пара вместе растят и воспитывают своего маленького сына.