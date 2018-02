Встреча года: Враждующие между собой Пинк и Ким Кардашьян появились на одном празднике

Ким Кардашьян в начале февраля многим коллегам по цеху отправляла духи Kimoji Hearts, чтобы отпраздновать появление новых ароматов. Подарки были разложены по коробкам нескольких цветов. Голубые относились к тем, с кем Ким Кардашьян по тем или иным причинам враждовала. В частности, получила духи Kimoji Hearts и певица Пинк.

Ирина Летинская

Разлад между этими голливудскими звёздами начался достаточно давно. Главным образом он был из-за того, что Пинк выступила с резкой критикой поведения Ким Кардашьян. Исполнительнице не понравилось, что светская львица позволяет себе слишком часто оголяться на публике. Пинк заявила, что Ким Кардашьян такими поступками практически позорит США. Это привело к длительным спорам, в которые вовлекли и других артистов. Сторонники Ким Кардашьян отмечали, что Пинк не может критиковать светскую львицу, поскольку и сама не столь уж высокоморальна. Артистка отмечала, что она позволяет себе оголяться, но только если того требует номер для выступления, не больше.Закончилось всё в конечном итоге ничем. Ким Кардашьян продолжила выкладывать «голые» снимки, и они с Пинк не общались. Однако на день рождения общей приятельницы, актрисы и телеведущей Эллен Дедженнерес, пришли всё-таки обе. Именинница праздновала через неделю после наступления, собственно, самой даты – шестидесятилетия. Она хотела сделать красивую вечеринку, на что понадобилось время.Между собой Пинк и Кардашьян, по всей видимости, не общались. Первая выступила, поздравив подругу особой версией своего хита What About Us, а вторая вместе с супругом, скорее всего, большую часть времени провели в фотобудке, где многие гости делали снимки на память о вечере. Эллен Дедженнерес также, вероятно, не чувствовала никакого дискомфорта, несмотря на наличие на празднике враждующих между собой персон. Она спокойно веселилась, общаясь со всеми и, как всегда, уделяя много внимания своей жене.Стоит отметить, что вражда у Пинк не только с Ким Кардашьян, но и с её мужем, рэпером Канье Уэстом. Считают, что начаться это могло со встречи после 2009 MTV Video Music Awards. Тогда Канье Уэст раскритиковал выступление Пинк, отметив, то не понимает её композиций, а также манеры исполнения, назвав таковую совершенно бездушной и не особо приемлемой.