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| | Александра Гозиас: Скоро стартует 3 сезон «FatMoney»

Александра Гозиас: Скоро стартует 3 сезон «FatMoney»

Сегодня, 16:26
Александра Гозиас в личном микроблоге рассказала пользователям о скором старте 3 сезона проекта «FatMoney». Теперь всех участников разделят на 10 категорий, в каждой из которых будет свой победитель.

Александра Гозиас: Скоро стартует 3 сезон «FatMoney»

 

Александра Гозиас порадовала всех желающих сбросить к лету лишние килограммы. Теперь они смогут это сделать вместе с «FatMoney». По словам Александры Гозиас, скоро стартует новый сезон проекта. Когда точно это произойдет, девушка не уточнила. Она также рассказала о новых правилах. Теперь все участники будут разделены на 10 категорий в зависимости от веса и параметров. Победитель каждой категории получит 100 тысяч, главным же призом проекта остается миллион. Александра Гозиас напомнила о том, что во время похудения участников круглосуточно поддерживает команда профессионалов, которая помогает им во всем.

Запись девушка сопроводила своим фото в купальнике. Снимок за полчаса оценили полторы тысячи пользователей.
Виктория Озерова
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