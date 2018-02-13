Юлия Топольницкая освоила серфинг

Юлия Топольницкая на данный момент отдыхает со своим мужем Игорем на курорте в Индонезии. Игорь и Юлия стараются проводить каникулы активно, и этот раз не стал исключением. Пара попробовала в этом отпуске освоить новый для себя вид спорта.

Петр Иванов

Супруги посетили первое в их жизни занятие по серфингу. Свои впечатления Юлия опубликовала в соцсетях.Актриса и не предполагала, что ей с первого же занятия понравится этот экстремальный вид спорта, и заявляет, что буквально влюбилась в серфинг.Топольницкую поймут многие звезды, которые на отдых уезжают не туда, где хороший сервис, а туда, где можно найти большие волны и адреналин. Серьезно серфингом занимаются: Тимати, Регина Тодоренко, Елена Летучая, Сати Казанова, Мария Горбань, Данила Козловский и многие другие.Быть фанатом серфинга, кстати, это не только отличная возможность поддерживать фигуру, но и иметь индивидуальную, особую жизненную философию.