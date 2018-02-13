Мнения

"Закройте двери, распахните занавески": Как экономно обогреть свой дом зимой

Сохранение тепла - важная задача, для решения которой нужно знать несколько секретов.

Психология алкоголика: Что побуждает человека опускаться «на дно» бутылки?

От Редактора

Психология алкоголика: Что побуждает человека опускаться «на дно» бутылки?

Как помочь близкому перестать убивать себя.

Сюжеты :

Тим Миллер работает над новым фильмом «Люди Икс» Новая британская технология позволит бороться с пропагандой ИГ Лидер Metallica снимется в фильме про серийного убийцу Теда Банди Жюри 75-го Венецианского кинофестиваля возглавил Гильермо дель Торо Евгений Петросян надел шляпку с кошачьими ушками Герой «Формы воды» расстроен появлением посвященного ему фаллоимитатора Ирина Пегова захотела перемен в жизни и начала с внешности Поклонники обеспокоены внешним видом Анджелины Джоли В неизлечимых пациентах учёные нашли лекарство от рака Друг Гурченко показал эксклюзивные кадры, снятые перед смертью актрисы Звёзды объединились в поддержку DJ Smash и требуют суда над депутатом Евгений Плющенко поздравил фигуристов–олимпийцев с серебром
| | Юлия Топольницкая освоила серфинг

Юлия Топольницкая освоила серфинг

Сегодня, 16:25
Юлия Топольницкая на данный момент отдыхает со своим мужем Игорем на курорте в Индонезии. Игорь и Юлия стараются проводить каникулы активно, и этот раз не стал исключением. Пара попробовала в этом отпуске освоить новый для себя вид спорта.

Юлия Топольницкая освоила серфинг

 

Супруги посетили первое в их жизни занятие по серфингу. Свои впечатления Юлия опубликовала в соцсетях.
Актриса и не предполагала, что ей с первого же занятия понравится этот экстремальный вид спорта, и заявляет, что буквально влюбилась в серфинг.

Топольницкую поймут многие звезды, которые на отдых уезжают не туда, где хороший сервис, а туда, где можно найти большие волны и адреналин. Серьезно серфингом занимаются: Тимати, Регина Тодоренко, Елена Летучая, Сати Казанова, Мария Горбань, Данила Козловский и многие другие.

Быть фанатом серфинга, кстати, это не только отличная возможность поддерживать фигуру, но и иметь индивидуальную, особую жизненную философию.
Петр Иванов
Новости по теме
Юлия Топольницкая станет одной из героинь шоу
Юлия Топольницкая станет одной из героинь шоу "Однажды в России"

Телевизионное юмористическое шоу «Однажды в России» 19 марта открывает новый сезон. Одной из главных героинь передачи станет звезда клипов группы «Ленинград»

Юлия Топольницкая встретилась с женой Сергея Шнурова
Юлия Топольницкая встретилась с женой Сергея Шнурова

Сегодня известная актриса клипа «Лабутены» Юлия Тополинцкая встретилась с женой Сергея Шнурова Матильдой. Молодая артистка осталась в восторге от общения с

Юлия Топольницкая обзавелась новым жильем в Санкт-Петербурге
Юлия Топольницкая обзавелась новым жильем в Санкт-Петербурге

Актриса Юлия Топольницкая, всем известная по клипу «Экспонат», обзавелась новым жильем. Юлия и ее супруг Игорь купили двухкомнатную квартиру в центре

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости