«Дом-2»: Ольга Рапунцель простила измену Дмитрию Дмитренко

Участница скандального телепроекта «Дом-2» Ольга Рапунцель прокомментировала информацию о том, что Дмитрий Дмитренко неоднократно изменял своей беременной девушке. Сама Рапунцель считает, что не собирается разрушать семью из-за сплетен недоброжелателей.

Светлана Славянская

Ольга Рапунцель в личном аккаунте в Instagram обратилась к подписчикам со словами, что не намерена бросать Дмитрия Дмитренко. Более того, пара очень счастлива вместе и сейчас активно готовятся к рождению своего первенца. Поклонники поддержали Рапунцель и посоветовали в первую очередь думать о ребенке.«Вы умнички. Злыдни какие то тут сидят и завидуют вам. Здоровья тебе и твоей семье, лёгких родов», «Оль, хочу обратиться к тебе, ты не думай сейчас ни о чем, только о родах ребёнке и положительных эмоций», «Берегите малыша и больше улыбок», «Оля, прошу тебя, будь сейчас спокойна, побольше улыбайся и никаких нервов!», - писали слова поддержки поклонники Рапунцель.