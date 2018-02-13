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| | С цветами под ручку. Волочкова вышла в свет с новым мужчиной

С цветами под ручку. Волочкова вышла в свет с новым мужчиной

Сегодня, 16:24
Анастасия Волочкова не может лишить себя удовольствия похвастаться перед поклонниками своим очередным кавалером. На этот раз в своем Instagram она выложила снимок, на котором стоит посредине собственной кухни под ручку с неизвестным мужчиной, а другой рукой держит букет модных сегодня роз с длинными стеблями. Балерина, при этом, выглядит вполне довольной, тогда как ее спутник явно чем-то смущен.

С цветами под ручку. Волочкова вышла в свет с новым мужчиной

 

Волочкова «представила» поклонникам мужчину как Олега Созанова - создателя ее шикарной кухни, а также всех гардеробных и мебели, стоящей в ванных комнатах. Анастасия рассказала, что дружит с мастером уже около 5 лет и даже предложила его контакты всем желающим, выложив их на всеобщее обозрение. Волочкова охарактеризовала Созанова, как профессионала на грани с волшебством, и не забыла упомянуть, что роскошные розы, которые он ей подарил, Олег, по всей видимости, выращивает в собственной оранжерее.

Пользователи высказали свои впечатления, которые разделились на кардинально противоположные. Некоторые напомнили, что кроме пиара собственной персоны и регулярного участия в скандалах, Волочкову почему-то нигде не видно, она лишь рекламирует то себя, то окружающих ее «профессионалов» и рассказывает о том, каким тяжким трудом ей далось все нажитое, демонстрирует свои тренировки, но при этом ее благотворительных концертов не видно и не слышно.

Многие похвалили и шикарный букет и красивую кухню Волочковой. Правда, как это нередко бывает, недоброжелатели гневно высказались о том, что «счастье» Анастасии, по большей части, наигранное - она изо всех сил пытается заинтриговать публику очередным мужчиной, а сама при этом ходит в затертом годами спортивном костюме, ее дом заложен, кот вечно голодный, а в постели - вообще, какой-то «таджик». Конечно, фанаты, как обычно, выступили на защиту своей любимицы и назвали ее супербалериной мирового уровня, равных которой в России просто нет. Высказали комплименты и приме, и ее жилищу, и чудесным цветам и пожелали всего наилучшего.

Напомним, что в минувшее воскресенье, объявленное днем траура по погибшим в авиакатастрофе с Ан-148, Волочкова очень несвоевременно опубликовала видео, где она танцует во дворе своего дома. Пользователи немедленно раскритиковали балерину за чрезмерную легкомысленность и неуважительное отношение к погибшим. Волочкова впоследствии пыталась реабилитироваться соболезнованиями, но едкие критики не унимались.
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