Ким Кардашьян рассказала о параметрах своей фигуры

Ким Кардашьян рассказала о том, что интересовало многих ее поклонников в течение многих лет. Звезда всегда удивляла фанатов своим телом, и сейчас она раскрыла некоторые параметры фигуры, но не все склонны поверить, что талия Кардашьян всего 60 сантиметров, а бедра – 99.

Виктория Озерова

Накануне Ким Кардишьян поделилась записью разговора с сестрой Кортни, моделью Крисси Тейген и стилистом Джен Аткин. Звезды говорили о фигуре, и Ким сообщила, что удивлена тем, что ее талия стала такой тонкой – всего 60 сантиметров. Она также сообщила, что объем ее бедер сейчас – 99 сантиметров. Следует отметить, что в последнее время звезда реалити-шоу активно занимается со своим тренером Мелиссой Алькантарой. После рождения сына два года назад Ким Кардашьян также худела при помощи диеты Аткинса.Несмотря на занятия спортом, некоторые поклонники сомневаются, что Ким Кардашьян сказала правду. Они считают, что фигура звезды более далека от модельной.