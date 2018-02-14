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| | Мария Максакова не хочет возвращаться в Россию

Мария Максакова не хочет возвращаться в Россию

Сегодня, 04:30
Оперная певица Мария Максакова так и продолжает жить в Украине в Киеве, однако ее огорчает расставание с детьми: дочерью Людмилой и сыном Ильей.

Мария Максакова не хочет возвращаться в Россию

 

Мария Максакова уже больше года живет в Украине, она устроилась работать в Киеве в театр и приобрела себе квартиру. Марию все устраивает, кроме того, что ее тяготит расставание с собственными детьми, которых не пускают к ней в Украину. Ранее оперная певица после развода с первым мужем подписала документы об их месте жительства, и теперь до тех пор, пока они не подрастут, не смогут к ней приехать.

В данный момент Мария Максакова воспитывает, после трагической смерти второго мужа, в одиночку сына Ивана. Оперная певица уже распланировала дальнейшую свою жизнь с сыном и уже решила, куда он пойдет учиться. В Россию возвращаться она не собирается.
Пелагея Лебединская
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