«Русская Кардашьян» впечатлила своими формами в откровенном платье

Модель Анастасия Квитко, она же «Русская Кардашьян», продемонстрировала фанатам снимок в откровенном наряде. Фото калининградской звезды опубликовано в Instagram.

Никита Готский

Анастасия по-прежнему радует подписчиков новыми эротическими изображениями со своим участием. Теперь она позирует перед фотокамерой с распущенными волосами сидя на улице. На девушке надет очень открытый наряд с глубоким декольте, что позволяет отлично рассмотреть ее пышные формы. Платье почти полностью обнажает ногу «Русской Кардашьян».Данный фотоснимок взбудоражил пользователей мировой «паутинки». Они не устают выражать собственное восхищение внешностью российской модели. Публикация Анастасии Квитко за небольшой период времени набрала 121 тысячу лайков и ряд комплиментов от фолловеров.