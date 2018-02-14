Российские звезды погуляли на свадьбе дочери вице-президента Федерации конного спорта

Вице-глава Федерации конного спорта России Владимир Туганов устроил роскошную свадьбу для своей 20-летней дочери. Среди гостей были замечены Андрей Малахов и другие звезды.

Никита Готский

В одном из московских заведений состоялась свадьба дочери бизнесмена Владимира Туганова, на торжество съехались многие известные знаменитости шоу-бизнеса, политики и предприниматели. Невеста предстала перед гостями в традиционном белом наряде, ее голову украшала фата. В ушах девушки сияли бриллианты, стоимостью в миллионы рублей.Ведущими на свадьбе были Андрей Малахов и Аврора. Для гостей исполняли музыкальные композиции как отечественные, так и иностранные артисты. За проведение свадьбы Туганов заплатил около 10 миллионов рублей.Торжество вызвало неоднозначную реакцию у людей. Многие обвинили олигарха в расточительности, другие не нашли ничего странного в том, что мужчина не пожалел денег на свадьбу дочери.