Алена Водонаева посадит своих поклонниц на диету

«Мне очень приятно, что в моей команде уже так много девочек, которые следят за своим питанием и фигурами. Какая экономия на ресторанах, не представляете. Мой завтрак, обед и ужин всегда при мне. Весь рацион помещается в одном пакете. Сегодня у нас, к примеру, вкуснейшие маффины с миндалем», - заявила Водонаева.
На самом деле все это является тонкой рекламой диеты от Алены, которую она анонсировала некоторое время назад. За определенную сумму бывшая звезда «Дома-2» составит индивидуальную диету, а поможет ей в этом диетолог. Подписчицы отмечают, что Алена действительно стала выглядеть в последнее время просто прекрасно и это уже сложно не замечать, ведь девушка постройнела в достаточно короткие сроки.