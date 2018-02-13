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| | Алена Водонаева посадит своих поклонниц на диету

Алена Водонаева посадит своих поклонниц на диету

Сегодня, 15:59
Алена Водонаева, по всей видимости, решила привести свою фигуру в порядок после продолжительного медового месяца. Как известно, Алена заговорила о команде, в которую входят «девчонки», которые следят за своим питанием и фигурами.

Алена Водонаева посадит своих поклонниц на диету

 

«Мне очень приятно, что в моей команде уже так много девочек, которые следят за своим питанием и фигурами. Какая экономия на ресторанах, не представляете. Мой завтрак, обед и ужин всегда при мне. Весь рацион помещается в одном пакете. Сегодня у нас, к примеру, вкуснейшие маффины с миндалем», - заявила Водонаева.

На самом деле все это является тонкой рекламой диеты от Алены, которую она анонсировала некоторое время назад. За определенную сумму бывшая звезда «Дома-2» составит индивидуальную диету, а поможет ей в этом диетолог. Подписчицы отмечают, что Алена действительно стала выглядеть в последнее время просто прекрасно и это уже сложно не замечать, ведь девушка постройнела в достаточно короткие сроки.
Николай Офицеров
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