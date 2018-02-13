Довели: 16-летняя Пуговка из сериала "Папины дочки" взялась за пистолет из-за слухов о свадьбе

16-летняя Екатерина Старшова, ставшая известной благодаря роли Пуговки в сериале «Папины дочки» взялась за пистолет. Всё это произошло на фоне лжебеременности и свадьбы, о чём говорили многие СМИ.

Вещий Олег

«Всё зашло слишком далеко», - написала Старшова на своей странице в Instagram. Она акцентировала внимание на том, что ей на данный момент 16 лет и у неё нет парня., - дополнила героиня сериала «Папины дочки».Она прикрепила к тексту фотографию, на которой взяла в тире пистолет и начала стрелять. 16-летняя Пуговка подчеркнула, что вся информация в СМИ о беременности и свадьбе только портит жизнь актрисе. Сейчас она готовится к экзаменам, и полностью погрузилась в учёбу. Она также рассказала, что свадебное платье надела лишь для того, чтобы показать, насколько смешной может казаться история с женитьбой в 16 лет., - дополнила Старшова. Поклонники стали поддерживать высказывания актрисы, считая аморальным роспуск слухов о беременности и свадьбе Пуговки. Этот образ просто преследует Старшову, и от маленькой беззащитной девочки актриса уже долгое время не может избавиться.