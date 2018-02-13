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| | Лена Миро жестко раскритиковала попытки Олега Дерипаски заблокировать YouTube

Лена Миро жестко раскритиковала попытки Олега Дерипаски заблокировать YouTube

Сегодня, 15:53
Российский блогер Лена Миро прокомментировала ситуацию со скандалом, в котором замешаны Олег Дерипаски и Настя Рыбка. Ролик с отдыхом олигарха в компании молодой девушки тот требует удалить из Сети.

Лена Миро жестко раскритиковала попытки Олега Дерипаски заблокировать YouTube

 

Ранее в интернете оказался видеоролик, снятый оппозиционером Алексеем Навальным касательно вечеринки на яхте олигарха Олега Дерипаски с Настей Рыбкой. Узнав про это, предприниматель потребовал удалить кадры из Сети, обозвав это вторжением в его личную жизнь. Лена Миро удивлена настойчивому желанию миллиардера. Она сравнила его с американским бизнесменом Илоном Маском, который мечтает колонизировать Марс и запускать в космос новые ракеты, тогда как его российские коллеги проводят вечера с девушками легкого поведения и попадают в скандалы.

 

Ролик с похождениями Дерипаски опубликован в YouTube и бизнесмен шантажирует руководство сайта блокировкой на территории России. В деле также замешан и Роскомнадзор, который, судя по словам Миро, «давит» на модераторов портала. Блогер недовольна происходящим и намерена далее бороться за свободу слова и личный выбор смотреть и читать в Сети интересующий контент.
Никита Готский
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