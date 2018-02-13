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| | Тина Канделаки шокирована переменами в Катаре

Тина Канделаки шокирована переменами в Катаре

Сегодня, 15:06
Тина Канделаки продолжает свой вояж по Аравийскому полуострову. Находясь в Катаре, она рассказала о впечатлениях касательно поездки.

Тина Канделаки шокирована переменами в Катаре

 

В настоящее время Тина Канделаки находится в Катаре. Она очень впечатлена увиденным в этой арабской стране, о чем и поведала в социальной сети. По словам ведущей, монархией правит молодой и амбициозный политик Та'мим бин Хамад бин Хали'фа Аль Та'ни, который готов полностью изменить отношение мира к этой стране. Находясь в Катаре, ведущая сообщает подписчикам, что там строится комплекс культурных и спортивных объектов, которые, по ее мнению, абсолютно полностью изменят представление европейцев об отдыхе в данном государстве.

Канделаки уверяет, что перемены означают не привычное лежание на пляже и покупку новых товаров в многочисленных торговых точках. Нормальный отдых в Катаре - это полноценная возможность увидеть культуру страны и ее спортивную инфраструктуру, посетить главные события в сфере спорта, за которые руководители монархии проводят борьбу.
Никита Готский
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