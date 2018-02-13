Джиган опубликовал фото своей голубоглазой копии

Джиган продолжает активно вести личный микроблог и радовать подписчиков новыми фото. На этот раз исполнитель поделился с фанатами снимком младшей дочери.

Виктория Озерова

Новая публикация Джигана в Instagram вызвала умиление поклонников. Исполнитель поделился фотографией младшей дочери Майи, которой один год будет только в апреле текущего года. На фото девочка стоит, держась то ли за манеж, то ли за кроватку в платье с золотыми звездочками. Снимок артист оставил без подписи. За один час с момента публикации фото собрало более 75 тысяч отметок «мне нравится». Запись прокомментировали более 300 пользователей. Поклонники отметили, что все дочери Джигана своеобразные и красивые. Некоторые обратили внимание на голубые глаза малышки и выразительный взгляд.Почти все фанаты заметили, что младшая дочь больше всех похожа на отца. Некоторые написали, что девочка – точная копия папы.