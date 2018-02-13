Мнения

"Закройте двери, распахните занавески": Как экономно обогреть свой дом зимой

Сохранение тепла - важная задача, для решения которой нужно знать несколько секретов.

Психология алкоголика: Что побуждает человека опускаться «на дно» бутылки?

От Редактора

Психология алкоголика: Что побуждает человека опускаться «на дно» бутылки?

Как помочь близкому перестать убивать себя.

Сюжеты :

Тим Миллер работает над новым фильмом «Люди Икс» Новая британская технология позволит бороться с пропагандой ИГ Лидер Metallica снимется в фильме про серийного убийцу Теда Банди Жюри 75-го Венецианского кинофестиваля возглавил Гильермо дель Торо Евгений Петросян надел шляпку с кошачьими ушками Герой «Формы воды» расстроен появлением посвященного ему фаллоимитатора Ирина Пегова захотела перемен в жизни и начала с внешности Поклонники обеспокоены внешним видом Анджелины Джоли В неизлечимых пациентах учёные нашли лекарство от рака Друг Гурченко показал эксклюзивные кадры, снятые перед смертью актрисы Звёзды объединились в поддержку DJ Smash и требуют суда над депутатом Евгений Плющенко поздравил фигуристов–олимпийцев с серебром
| | Джиган опубликовал фото своей голубоглазой копии

Джиган опубликовал фото своей голубоглазой копии

Сегодня, 14:53
Джиган продолжает активно вести личный микроблог и радовать подписчиков новыми фото. На этот раз исполнитель поделился с фанатами снимком младшей дочери.

Джиган опубликовал фото своей голубоглазой копии

 

Новая публикация Джигана в Instagram вызвала умиление поклонников. Исполнитель поделился фотографией младшей дочери Майи, которой один год будет только в апреле текущего года. На фото девочка стоит, держась то ли за манеж, то ли за кроватку в платье с золотыми звездочками. Снимок артист оставил без подписи. За один час с момента публикации фото собрало более 75 тысяч отметок «мне нравится». Запись прокомментировали более 300 пользователей. Поклонники отметили, что все дочери Джигана своеобразные и красивые. Некоторые обратили внимание на голубые глаза малышки и выразительный взгляд.

Почти все фанаты заметили, что младшая дочь больше всех похожа на отца. Некоторые написали, что девочка – точная копия папы.
Виктория Озерова
Новости по теме
Екатерина Климова впервые показала редкий снимок младшей дочери
Екатерина Климова впервые показала редкий снимок младшей дочери

Российская актриса Екатерина Климова недавно поделилась с фанатами в соцсети Instagram снимком дочери Бэллы от Гелы Месхи, которой уже исполнилось полтора

Фото младшей дочери Александра Реввы умилило пользователей Instagram
Фото младшей дочери Александра Реввы умилило пользователей Instagram

Фото младшей дочери Александра Реввы умилило пользователей Instagram. Фанаты шоумена в один голос заявили, что девочка удивительно милая копия своего звездного

Семейное фото Джигана поставило рекорд в Instagram, обогнав снимок Тимати с дочерью
Семейное фото Джигана поставило рекорд в Instagram, обогнав снимок Тимати с дочерью

Российский репер Джиган выложил в Instagram сеймейное фото, которое набрало рекордное количество лайков – 870 тысяч. При этом он обогнал фото Тимати с дочерью,

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости