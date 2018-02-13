Катя Жужа показала фанатам, как делать укладку

Звезда «Дома-2» Катя Жужа рассказала подписчикам в Instagram, как она делает укладку. Видео телеведущая записала по многочисленным просьбам поклонников.

Виктория Озерова

В личном микроблоге Кати Жужи появилась новая запись. В публикации телеведущая показала подписчикам, как она делает укладку. В подписи звезда «Дома-2» рассказала, что понадобится для того, чтобы повторить ее прическу: утюг для волос, тонкая расческа, лак, резинка и, собственно, сами волосы. Фанаты поблагодарили ведущую за видео, но отметили, что некоторые моменты остались для них непонятными. Так пользователи спросили, не обрабатывает чем-то звезда «Дома-2» волосы перед тем, как делать укладку. Также некоторых заинтересовала марка шампуня, которым пользуется Катя Жужа, и утюжка. Многие отметили, что прическа очень идет телеведущей.Менее чем за час новое видео Кати Жужи оценили шесть с половиной тысяч пользователей, комментарии оставили 100 подписчиков.