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| | Одесская Барби с «руками-базуками» засветила огромную грудь в Сети

Одесская Барби с «руками-базуками» засветила огромную грудь в Сети

Сегодня, 14:21
Валерия Лукьянова, которую многие знают как одесскую Барби, в очередной раз шокировала общественность. За последнее девушка значительно накачала свое тело, а теперь ещё и показала пышную грудь в Сети.

Одесская Барби с «руками-базуками» засветила огромную грудь в Сети

 

32-летняя Валерия Лукьянова родом из Украины, однако сейчас проживает в Мексике. И если ранее многие назвали девушку Барби, то сейчас с этим уже можно поспорить. Лукьянова стала активно заниматься тяжелой атлетикой и накачала себе неженственные бицепсы, которые часто показывается в своем микроблоге.

Одесская Барби с «руками-базуками» засветила огромную грудь в Сети

 

Недавно Валерия также опубликовала фото, где доказала, что помимо бицепсов она является обладательницей большой груди, которую сделала у хирургов ещё до переезда в Мексику. Поклонники восхищены формами девушки, о чем сообщили в комментариях под фото.
Светлана Славянская
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