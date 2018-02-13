Одесская Барби с «руками-базуками» засветила огромную грудь в Сети

Валерия Лукьянова, которую многие знают как одесскую Барби, в очередной раз шокировала общественность. За последнее девушка значительно накачала свое тело, а теперь ещё и показала пышную грудь в Сети.

32-летняя Валерия Лукьянова родом из Украины, однако сейчас проживает в Мексике. И если ранее многие назвали девушку Барби, то сейчас с этим уже можно поспорить. Лукьянова стала активно заниматься тяжелой атлетикой и накачала себе неженственные бицепсы, которые часто показывается в своем микроблоге.

Светлана Славянская

Недавно Валерия также опубликовала фото, где доказала, что помимо бицепсов она является обладательницей большой груди, которую сделала у хирургов ещё до переезда в Мексику. Поклонники восхищены формами девушки, о чем сообщили в комментариях под фото.