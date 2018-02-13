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| | Серябкина подверглась нападению фаната. Две стороны медали шоу-бизнеса

Серябкина подверглась нападению фаната. Две стороны медали шоу-бизнеса

Сегодня, 15:21
Со стороны кажется, что жизнь звезд шоу-бизнеса – это успешные выступления, популярность, признание, бесконечные вечеринки, гастрольные туры, с проживанием в суперовых гостиничных номерах, запредельные гонорары. Примерно так рассуждают обыватели, считая, что жизнь знаменитостей выглядит не иначе. Но о том, что в части быт звезды сопровождают огромные проблемы, с которыми приходится сталкиваться в повседневной жизни, знают не многие.

Серябкина подверглась нападению фаната. Две стороны медали шоу-бизнеса

 

Наибольшее опасение и страх у звезд вызывают неподконтрольные фанаты, от таких горе «почитателей» можно ожидать всего. Таким поклонникам посвятила свой пост в социальных сетях солистка российской поп-группы «Серебро» Ольга Серябкина. Певица не любительница пристального внимания назойливых папарацци. Автор песен группы «Серебро» в последнее время к своим малочисленным фобиям добавила еще одну. Миниатюрная Ольга Серябкина стала побаиваться своих слишком раскованных поклонников. Недавно солистка разоткровенничалась с подписчиками, рассказав недавнюю историю.

Со слов певицы, на одном из концертов группы «Серебро» из толпы выпрыгнул человек и начал карабкаться на сцену. Но больше всего, миниатюрную девушку выбило из равновесия то, что этот фанат вцепился в ее ногу и потащил солистку вниз. Подоспела охрана, но это повлекло за собой еще более сильную хватку со стороны нападавшего, что ещё сильнее напугало абсолютно растерявшуюся певицу. Автора песен в этот момент охватила моментальная паника, а в голове появились подозрения, что в руке у нападавшего вполне может что-то оказаться.

Модель сознается, что их группа всегда старается идти на самый близкий контакт с публикой, стремясь создавать соответствующую атмосферу выступления. И она является приверженцем сокращения расстояния между певицами и зрителями. Но после этого случая, Ольга Серябкина созналась, что сейчас у нее появился определённый страх. Хотя, девушка и утверждает, что совершенно не желает, чтобы один человек изменил ее отношение к тому, что она выстраивала годами.

Molly сожалеет, что иногда люди приходят на концерт не за тем, чтобы получить удовольствие, а чтобы выплеснуть свою ярость и грязь. Поэтому певица обращается с призывом прийти на помощь к тому, кто вдруг окажется в беде и не проходить мимо. Кроме того, в этом же посту Ольга Серябкина обратилась со словами сочувствия к Андрею Ширману, известному под сценическим именем DJ Smash. «Я с тобой. Я знаю, что ты все преодолеешь. Ты жив и это главное», - такими словами поддержала певица коллегу по шоу-бизнесу.

Ранее артиста серьезно избил депутат по Пермскому краю, мастер спорта по рукопашному бою Александр Телепнев. При чем сделал это он не сам, а вдвоём со своим другом, находясь в нетрезвом состоянии в ночном клубе Перми «Дом Культуры». Андрею Ширману тогда сломали челюсть и нанесли черепно-мозговые травмы. И все это лишь за то, что DJ Smash отказался сделать фото на память.
Януш Серпнень
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