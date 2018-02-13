Анастасия Волочкова продемонстрировала фанатам свою «изысканную» кухню

Анастасия Волочкова в личном микробоге в Instagram показала свою кухню, отметив, что помещение «прекрасное» и «изысканное». На фото балерина запечатлена с огромными розами.

Виктория Озерова

Анастасия Волочкова решила показать поклонникам свою кухню. Балерина отметила, что помещение «прекрасное», а также «изысканное». На фото Волочкова держит в руках огромные розы, высотой почти с саму балерину. Артистка предположила, что ее знакомый, запечатленный с ней на снимке, выращивает их специально для нее в оранжерее. Пользователи обратили большее внимание на цветы, чем на кухню балерины, отметив, что они «супер». Также не ускользнуло от глаз подписчиков то, что Волочкова снова предстала в спортивном костюме и босиком. Они предположили, что полы в доме артистки очень теплые.Некоторые пользователи раскритиковали кухню балерины, отметив, что она больше похожа на «проходной двор». Всего публикация собрала менее чем за час две тысячи лайков.