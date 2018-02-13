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| | Анфиса Чехова опубликовала «зимнюю» фотографию в Сети

Анфиса Чехова опубликовала «зимнюю» фотографию в Сети

Сегодня, 14:15
Российская телеведущая Анфиса Чехова порадовала поклонников зимней фотографией в Instagram. К снимку звезда приложила слова из песни в фильме «Чародеи».

Анфиса Чехова опубликовала «зимнюю» фотографию в Сети

 

Анфиса Чехова показала новое изображение, представ перед подписчиками на фоне груды бревен, покрытых снежным покровом и заснеженным лесом. Ведущая, дабы не замерзнуть, надела белые меховые сапожки, серый свитер, белую курточку, шапку с бубончиком и плотно облегающие ее ноги теплые лосины. Вероятно, зима, которая вскоре подойдет к концу, спровоцировала желание пофилософствовать у Анфисы, в связи с чем она приложила к изображению текст песни из советской двухсерийной киносказки «Чародеи».

Поклонники положительно отреагировали на пост настроения Чеховой. Они тоже с радостью вспомнили интересные моменты из сказки, а также не забыли написать ряд комплиментов касательно симпатичной внешности обаятельной ведущей.
Никита Готский
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