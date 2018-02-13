"Прострели ей коленку". Дана Борисова неудачно отвлеклась от проблем

На своей странице в Instagram Дана Борисова опубликовала снимок, на котором она лежит на кушетку в одном из столичных салонов красоты. Вместо одежды на ней только полотенце и немного поднятая нога приоткрыла оголенные бедра знаменитости. «Дорогие мои, решила отвлечься, и пошла на модную процедуру лазерной эпиляции», - написала своим поклонника Дана Борисова. На снимке она предстала не одна, а со своим мастером, который держит возле ее колена устройство для удаления волосяного покрова. «Прострели ей коленку, детка», - шуточно прокомментировал пост один из подписчиков селебрити.

Дыль Лилия

Многие пользователи сети оценили внешний вид Борисовой, написав, что ее сложно назвать даже женщиной, скорее девушкой. Однако критики не стали молчать и нашли, что ответить телеведущей. Так, одна из ее подписчиц отметила, что весьма непорядочно со стороны знаменитости жаловаться на отсутствие материальных средств, а потом в виде развлечения посещать дорогие салоны красоты: «Некрасиво так: жаловаться на судьбу и посещать модные нынче места. Эта эпиляция ведь стоит немало, если модное место...». В свете подобных комментариев пользователи сети отметили неудачность этого поста. Однако поклонники Даны Борисовой отметили, что таким образом телеведущая зарабатывает деньги на рекламе салона. «Это жизнь, бывает и так...», - оправдали поступок Борисовой ее подписчики.Ранее Дана Борисова уже прибегала к услугам рекламы своих мастеров маникюра и косметологов. Не секрет, что у телеведущей есть проблемы с денежными средствами, да и сама Борисова не стесняется говорить о наболевшем. В СМИ неоднократно обсуждали вопрос относительно того, что она продает свою столичную квартиру, а, за одно, и вещи в ней. Предметом для торгов стали и роскошные шубы Борисовой. Злые языки поговаривали, что знаменитость вернулась к своему наркотическому пристрастию. Сама же телеведущая сообщила, что решила окончательно расстаться с прошлым и начать жизнь с чистого листа. «Любимые. Все хорошо у меня. Я в порядке без срывов. Информацию о своём будущем лечении на Самуи категорически опровергаю. Любимые, огромное спасибо за поддержку», - написала Дана Борисова в одном из последних своих постов.