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| | "Прострели ей коленку". Дана Борисова неудачно отвлеклась от проблем

"Прострели ей коленку". Дана Борисова неудачно отвлеклась от проблем

Сегодня, 13:54
На своей странице в Instagram Дана Борисова опубликовала снимок, на котором она лежит на кушетку в одном из столичных салонов красоты. Вместо одежды на ней только полотенце и немного поднятая нога приоткрыла оголенные бедра знаменитости. «Дорогие мои, решила отвлечься, и пошла на модную процедуру лазерной эпиляции», - написала своим поклонника Дана Борисова. На снимке она предстала не одна, а со своим мастером, который держит возле ее колена устройство для удаления волосяного покрова. «Прострели ей коленку, детка», - шуточно прокомментировал пост один из подписчиков селебрити.

"Прострели ей коленку". Дана Борисова неудачно отвлеклась от проблем

 

Многие пользователи сети оценили внешний вид Борисовой, написав, что ее сложно назвать даже женщиной, скорее девушкой. Однако критики не стали молчать и нашли, что ответить телеведущей. Так, одна из ее подписчиц отметила, что весьма непорядочно со стороны знаменитости жаловаться на отсутствие материальных средств, а потом в виде развлечения посещать дорогие салоны красоты: «Некрасиво так: жаловаться на судьбу и посещать модные нынче места. Эта эпиляция ведь стоит немало, если модное место...». В свете подобных комментариев пользователи сети отметили неудачность этого поста. Однако поклонники Даны Борисовой отметили, что таким образом телеведущая зарабатывает деньги на рекламе салона. «Это жизнь, бывает и так...», - оправдали поступок Борисовой ее подписчики.

Ранее Дана Борисова уже прибегала к услугам рекламы своих мастеров маникюра и косметологов. Не секрет, что у телеведущей есть проблемы с денежными средствами, да и сама Борисова не стесняется говорить о наболевшем. В СМИ неоднократно обсуждали вопрос относительно того, что она продает свою столичную квартиру, а, за одно, и вещи в ней. Предметом для торгов стали и роскошные шубы Борисовой. Злые языки поговаривали, что знаменитость вернулась к своему наркотическому пристрастию. Сама же телеведущая сообщила, что решила окончательно расстаться с прошлым и начать жизнь с чистого листа. «Любимые. Все хорошо у меня. Я в порядке без срывов. Информацию о своём будущем лечении на Самуи категорически опровергаю. Любимые, огромное спасибо за поддержку», - написала Дана Борисова в одном из последних своих постов.
Дыль Лилия
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