Алла Пугачева посодействовала в спасении от рака жены своего друга

У композитора Алексея Малахова в семье произошло горе, у его супруги Светланы Малаховой врачи диагностировали рак головного мозга. Это горе затронуло до глубины души Аллу Пугачову, и она решила помочь своему другу, нашла высококвалифицированных специалистов в области онкологии.

В 2013 году у жены композитора Алексея Малахова врачи обнаружили страшную болезнь – рак головного мозга, к счастью опухоль была выявлена на ранней стадии и медики обещали ее излечить. Светлана Малахова изначально проходила лечение в городе Киев, а после проходила курсы химиотерапии в Риме. Вроде бы болезнь прошла. Светлана в 2016 году подарила своему любимому мужу дочь Машу, а в недавнем времени у нее случился рецидив. Алексей Малахов от вновь нахлынувшего горя расплакался, не зная как помочь любимой. Позже он решил попросить помощи у своих звездных друзей Аллы Пугачевой, Филлипа Киркорова и Дианы Гурцкой. На зов о помощи мгновенно отозвалась Алла Пугачева. Она нашла Светлане Малаховой в Италии высококвалифицированных врачей и обещала во всем помогать, даже в финансовых вопросах.

Пелагея Лебединская

В конце недели Андрей Малахов со своей женой вылетел с Киева в Москву и каждый день созванивается со своим покровительственным другом Аллой Пугачовой. Позже Светлане Малаховой предстоит перелет на лечение в Италию.