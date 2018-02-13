Беременность к лицу: Светлана Лобода светится от счастья

Поклонники Светланы Лободы продолжат поздравлять любимую певицу со второй беременностью. При этом сама Лобода официально не подтверждала, что ожидает ребенка.

Светлана Славянская

Светлана Лобода в личном микроблоге разместила новую фотографию, на которой буквально светится от счастья. Многие фанаты сразу же подумали, что певица ожидает рождение второго ребенка, о котором в последнее время активно говорят СМИ. Поклонники отметили, что Светлана буквально помолодела и связывают это именно с беременностью.Сама Лобода официально не подтвердила догадки поклонников, а также не назвала имя своего нынешнего ухажера. Напомним, певица воспитывает дочь Евангелину от первого брака с танцором Андреем Царем.