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| | Беременность к лицу: Светлана Лобода светится от счастья

Беременность к лицу: Светлана Лобода светится от счастья

Сегодня, 13:17
Поклонники Светланы Лободы продолжат поздравлять любимую певицу со второй беременностью. При этом сама Лобода официально не подтверждала, что ожидает ребенка.

Беременность к лицу: Светлана Лобода светится от счастья

 

Светлана Лобода в личном микроблоге разместила новую фотографию, на которой буквально светится от счастья. Многие фанаты сразу же подумали, что певица ожидает рождение второго ребенка, о котором в последнее время активно говорят СМИ. Поклонники отметили, что Светлана буквально помолодела и связывают это именно с беременностью.

Сама Лобода официально не подтвердила догадки поклонников, а также не назвала имя своего нынешнего ухажера. Напомним, певица воспитывает дочь Евангелину от первого брака с танцором Андреем Царем.
Светлана Славянская
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