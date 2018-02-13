Дима Билан в ужасном состоянии после авиакатастрофы Ан-148. "Мы не знаем, что будет завтра"

11 февраля в Подмосковье произошла катастрофа. Имело место крушение пассажирского самолёта Ан-148, относящегося к «Саратовским авиалиниям». Предположительно, это могло случиться из-за погодных условий, человеческого фактора или технической неисправности. Трагедия закончилась летальным исходом для 65 пассажиров и шести членов экипажа. Это событие взбудоражило весь мир. Россияне скорбят о погибших, много говоря об этом и в социальных сетях.

Ирина Летинская

Даже в комментариях на страницах селебрити интернет-пользователи отмечают, что очень переживают от того, что случилось. Написали такое и на странице популярного певца Димы Билана. По мнению поклонников, у знаменитого артиста «ужасное состояние» из-за случившегося. Они посочувствовали певцу, стараясь его приободрить.Накануне одна из подписчиц подтолкнула публику на мысль, что Дима Билан также мог умереть, ведь он часто летает на самолетах, отчего становится страшно.Сам Дима Билан сегодня пожелал своим фанатам доброго утра и посоветовал им беречь себя и своих близких, а также выразил надежду, что день будет у всех отличным. Катастрофа самолёта Ан-148 действительно оказала огромное влияние на артиста, который был лишен возможности двигаться от шока. Более того, информация о недавней болезни Билана серьезно встревожила поклонников, которые волнуются за жизнь артиста. Интернет-пользователи подчеркнули, что действительно из-за таких событий и им подобных сложно понять, что будет завтра.Некоторые также посетовали на то, что люди не справляются нормально с техникой. «Вообще, я слышал, что на самолёте можно летать вечно, если за ним правильно следить», - подчеркнул один из подписчиков Димы Билана. Другие отметили, что именно после таких случаев появляется понимание, как важны и дороги близкие люди, и что с ними нужно проводить как можно больше времени, потому что потом эта возможность может быть совершенно упущена.Также интернет-пользователи посоветовали и Диме Билану хранить своё здоровье. Они забеспокоились о том, что может произойти с артистом, рекомендуя ему беречь себя. Некоторых, впрочем, слова Димы Билана несколько возмутили. По их мнению, исполнитель написал совершенно не искреннее, без эмоций. Они назвали слова Димы Билана совершенно шаблонными. Несколько интернет-пользователей припомнили, что в подобном духе в своих программах говорит Андрей Малахов, потому поинтересовались, на задумывается ли певец о том, чтобы заменить ведущего скандальных ток-шоу. Подписчики даже начали строить предположения, в каком ключе это могло бы быть, сделав выводы, что Дима Билан всё-таки не стал бы снимать программы о Диане Шурыгиной.