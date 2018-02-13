Ани Лорак: Проживайте свою жизнь с любовью

Ани Лорак, как и многие звезды, активно ведет личный микроблог в Instagram. Новой публикацией исполнительница порадовала поклонников, пожелав им жить с любовью и исполнять мечты.

Виктория Озерова

В аккаунте Ани Лорак в Instagram появилась новая запись. Певица сделала селфи и решила поделиться фото с поклонниками. В подписи певица пожелала подписчикам, чтобы они жили с любовью и смогли исполнить свои мечты. Пользователи оценили публикацию, отметив, что Ани Лорак смогла найти очень правильные слова. Некоторые написали, что певица вдохновляет их своими публикациями и творчеством. Многие отметили, что Ани Лорак на селфи получилась «шикарно» и даже «блистательно».Не забыли фанаты и о скором старте шоу Ани Лорак «Дива», которое откроется в Минске 16 февраля. Поклонники написали, что с нетерпением ждут новых концертов певицы. За считанные минуты пост набрал более семи тысяч лайков.