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| | Ани Лорак: Проживайте свою жизнь с любовью

Ани Лорак: Проживайте свою жизнь с любовью

Сегодня, 13:22
Ани Лорак, как и многие звезды, активно ведет личный микроблог в Instagram. Новой публикацией исполнительница порадовала поклонников, пожелав им жить с любовью и исполнять мечты.

Ани Лорак: Проживайте свою жизнь с любовью

 

В аккаунте Ани Лорак в Instagram появилась новая запись. Певица сделала селфи и решила поделиться фото с поклонниками. В подписи певица пожелала подписчикам, чтобы они жили с любовью и смогли исполнить свои мечты. Пользователи оценили публикацию, отметив, что Ани Лорак смогла найти очень правильные слова. Некоторые написали, что певица вдохновляет их своими публикациями и творчеством. Многие отметили, что Ани Лорак на селфи получилась «шикарно» и даже «блистательно».

Не забыли фанаты и о скором старте шоу Ани Лорак «Дива», которое откроется в Минске 16 февраля. Поклонники написали, что с нетерпением ждут новых концертов певицы. За считанные минуты пост набрал более семи тысяч лайков.
Виктория Озерова
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