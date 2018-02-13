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| | Семенович уходит со сцены: Почему певица решила стать бухгалтером?

Семенович уходит со сцены: Почему певица решила стать бухгалтером?

Сегодня, 15:01
Анна Семенович слегка шокировала своих поклонников, шутливо поинтересовавшись, возьмут ли ее, по их мнению, работать бухгалтером. Началось все с публикации нового снимка на странице Анны в Instagram. Певица продемонстрировала подписчикам новый образ, состоящий из белой блузы с широким вырезом на груди и черной юбки- «карандаша» с широким поясом. То ли в шутку, то ли всерьез Семенович подписала фото, а пользователи всячески развили тему, некоторые из них заявили, что такого бухгалтера ждет большое будущее, а иные даже выказали готовность хоть сейчас оформить Анну на работу в свой офис. Звезду также назвали украшением любого коллектива.

Семенович уходит со сцены: Почему певица решила стать бухгалтером?

 

И если вопрос насчет смены направления деятельности артистки пока остается открытым, то свое ближайшее будущее звезда уже распланировала. В конце прошлого года Анна поделилась с поклонниками планами на рождение наследника буквально в ближайшем году. Разоткровеничалась об этом певица не просто так - фанаты в очередной раз предположили, что Семенович беременна, увидев на свежем снимке ее округлившуюся фигуру. Анна развеяла все фантазии поклонников и честно рассказала, что недавно перенесла операцию, которая, к счастью, не вылилась в серьезные проблемы со здоровьем. Начавшийся отек живота был своевременно устранен опытным врачом в столице Казахстана, где как раз находилась Семенович. Но фигура на некоторое время, действительно, потеряла свою форму.

Артистка быстро справилась с последствиями недомогания и привела себя в порядок. Заодно она поведала поклонникам о планируемом прибавлении. Правда, открывать секрета, кто же станет отцом ее будущего ребенка, Анна не стала. Поклонники гадают, кому из двух ухажеров Семенович достанется эта почетная роль. Напомним, что в конце 2017 года Анна рассталась со швейцарским бизнесменом, с которым встречалась два года, но устала ждать от него предложения о замужестве. А впоследствии, отдыхая на Крите, завязала знакомство с греческим миллионером, который проявлял неоднозначное внимание и заботу об артистке - организовывал романтические ужины, осыпал цветами и катал по островам Средиземного моря.

Поклонники пожелали певице скорейшего исполнения задуманных ею планов. И выказали уверенность, что у нее обязательно все получится.
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