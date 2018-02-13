Валерия отозвалась о крушении самолёта Ан-148

Популярная российская певица Валерия прокомментировала новость о случившемся крушении авиалайнера модели Ан-148, вследствие которого более 70 пассажиров расстались со своей жизнью. Своими соболезнованиями певица поделилась в сети Instagram.

В официальном Instagram-аккаунте Валерии появилась публикация, в которой плачущий человек закрывает своё лицо руками. В описании к фото Валерия заметила, что уже не раз сталкивалась с проблемами при пользовании услугами авиалиний в Саратове. По словам певицы, в Саратов она добирается исключительно посредством железнодорожного сообщения, так как летать туда ей очень страшно. Также певица заявила, что никогда не страдала аэрофобией, однако, стала избегать авиалиний в Саратове после случая, когда в самолёте, в котором она находилась, при взлёте отказали двигатели.

Александр Вест

Валерия заметила, что не существует таких слов, которые могли бы утешить семьи погибших пассажиров, поэтому меньшее, что она может для них сделать - это выразить искренние соболезнования.