Валерия отозвалась о крушении самолёта Ан-148

В официальном Instagram-аккаунте Валерии появилась публикация, в которой плачущий человек закрывает своё лицо руками. В описании к фото Валерия заметила, что уже не раз сталкивалась с проблемами при пользовании услугами авиалиний в Саратове. По словам певицы, в Саратов она добирается исключительно посредством железнодорожного сообщения, так как летать туда ей очень страшно. Также певица заявила, что никогда не страдала аэрофобией, однако, стала избегать авиалиний в Саратове после случая, когда в самолёте, в котором она находилась, при взлёте отказали двигатели.
Валерия заметила, что не существует таких слов, которые могли бы утешить семьи погибших пассажиров, поэтому меньшее, что она может для них сделать - это выразить искренние соболезнования.