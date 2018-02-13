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| | Валерия отозвалась о крушении самолёта Ан-148

Валерия отозвалась о крушении самолёта Ан-148

Сегодня, 13:29
Популярная российская певица Валерия прокомментировала новость о случившемся крушении авиалайнера модели Ан-148, вследствие которого более 70 пассажиров расстались со своей жизнью. Своими соболезнованиями певица поделилась в сети Instagram.

Валерия отозвалась о крушении самолёта Ан-148

 

В официальном Instagram-аккаунте Валерии появилась публикация, в которой плачущий человек закрывает своё лицо руками. В описании к фото Валерия заметила, что уже не раз сталкивалась с проблемами при пользовании услугами авиалиний в Саратове. По словам певицы, в Саратов она добирается исключительно посредством железнодорожного сообщения, так как летать туда ей очень страшно. Также певица заявила, что никогда не страдала аэрофобией, однако, стала избегать авиалиний в Саратове после случая, когда в самолёте, в котором она находилась, при взлёте отказали двигатели.

Валерия отозвалась о крушении самолёта Ан-148

 

Валерия заметила, что не существует таких слов, которые могли бы утешить семьи погибших пассажиров, поэтому меньшее, что она может для них сделать - это выразить искренние соболезнования.
Александр Вест
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