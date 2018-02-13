Нюша порадовала фанатов новым клипом

Российская певица Нюша обрадовала поклонников долгожданной новостью: она выпустила клип на новую песню. Об этом звезда сообщила в Instagram.

Фолловеры пришли в восторг от просмотра записи. Они написали по такому поводу множество приятных слов в адрес популярной исполнительницы. «Супер», «шикарный», «красивый» так выражали свои эмоции и впечатления люди. Не обошлось без привычной критики. По мнению некоторых, сам текст песни оставляет желать лучшего, другие заметили, что сам клип довольно скучный: «три минуты терлась об парня». Третьи написали, что все вышло очень романтично, а в ролике присутствует замечательная атмосфера. Нюша опубликовала пост в Instagram почти 25 минут назад, к этому моменту он набрал более 20 тысяч лайков.

Никита Готский

Нюша опубликовала в соцсети новый пост, в котором рассказала подписчикам о презентации видеоролика, снятого на ее песню под названием «Ночь». Она просит фанатов как можно скорее смотреть очередное творение, комментировать его и сообщать об этом друзьям.