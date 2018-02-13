Егор Крид оценил кавер на свою песню «Слеза»

На днях в YouTube появилась кавер-версия на песню Егора Крида «Слеза». Более 40 тысяч пользователей уже посмотрели ролик, среди них оказался и сам исполнитель. Егор Крид высоко оценил новую версию своей композиции. Об этом певец рассказал в личном микроблоге в Instagram.

Виктория Озерова

Егор Крид рассказал фанатам о клипе на песню «Слеза». В личном микроблоге артист разместил соответствующий ролик. Только композицию в видео исполняет не певец, это кавер-версия. Егор Крид сообщил, что случайно наткнулся на клип, просматривая раздел «Тренды» в YouTube. Исполнитель высоко оценил кавер и попросил подписчиков поддержать его «большим пальцем вверх». Также Егор Крид обрадовал поклонников новостью, что скоро выйдет и оригинальный клип на данную композицию.В личном микроблоге исполнителя кавер посмотрели уже более 18 тысяч человек. Поклонники отметили, что ролик получился неплохим, но они с нетерпением ожидают видео с Егором Кридом.