Ксении Раппопорт Юрий Колокольников преподнес изумительный подарок

Актрисе Ксении Раппопорт был преподнесен в подарок прекрасный дом в Италии, который находится в городе Сан-Феличе-Чирчео. Столь дорогостоящий подарок звезде преподнес Юрий Колокольников.

Пелагея Лебединская

Знаменитый российский актер Юрий Колокольников преподнес своей бывшей любимой женщине Ксении Раппопорт изумительный подарок – дом в Италии, который сам лично выбирал. Дом находится в очень уютном городке Сан-Феличе-Чирчео, и состоит из двух этажей. Как всем известно, Италия является самой любимой страной актрисы.Отметим, что ранее было известно о расставании звездной пары, которая произошла после большого скандала. Однако, недавно в Москве проходила церемония премьеры киноленты «Лед», на которой звездная пара постоянно находились вместе. После чего между поклонниками актеров начали распространяться слухи об их примирении.