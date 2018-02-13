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| | Ксении Раппопорт Юрий Колокольников преподнес изумительный подарок

Ксении Раппопорт Юрий Колокольников преподнес изумительный подарок

Вчера, 21:20
Актрисе Ксении Раппопорт был преподнесен в подарок прекрасный дом в Италии, который находится в городе Сан-Феличе-Чирчео. Столь дорогостоящий подарок звезде преподнес Юрий Колокольников.

Ксении Раппопорт Юрий Колокольников преподнес изумительный подарок

 

Знаменитый российский актер Юрий Колокольников преподнес своей бывшей любимой женщине Ксении Раппопорт изумительный подарок – дом в Италии, который сам лично выбирал. Дом находится в очень уютном городке Сан-Феличе-Чирчео, и состоит из двух этажей. Как всем известно, Италия является самой любимой страной актрисы.

Отметим, что ранее было известно о расставании звездной пары, которая произошла после большого скандала. Однако, недавно в Москве проходила церемония премьеры киноленты «Лед», на которой звездная пара постоянно находились вместе. После чего между поклонниками актеров начали распространяться слухи об их примирении.
Пелагея Лебединская
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