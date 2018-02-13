Модель Ольга Ломакина будет бороться за сердце Егора Крида на "Холостяке"

Актриса и модель из Ельца Ольга Ломакина поучаствует в шоу «Холостяк» на ТНТ. Она намерена бороться за главного жениха сезона Егора Крида.

Никита Готский

Ольга Ломакина смогла построить успешную карьеру, в настоящее время она проживает и работает в Москве. Несмотря на это, девушка по-прежнему свободна. Она надеется, что по завершению «Холостяка» сможет наладить личную жизнь. К слову, она была знакома с Егором Кридом и до популярного телепроекта, они вместе принимали участие в съемках рекламных роликов.Ломакина внимательно следит за своей фигурой и посещает тренажерный зал. Ее интересуют плавание, йога, прежде она увлекалась боксом и постигла мастерство боевого самбо. Ольга является отличным художником и танцором. Модель отрицательно относится к употреблению алкогольных напитков и табачной продукции и старается придерживаться здорового питания. Она открыта для новых знакомств, любит путешествовать и заниматся экстремальным спортом.