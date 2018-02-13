«Однорукая» Ольга Бузова сменила фамилию

Популярная певица Ольга Бузова заинтриговала своих поклонников новой темой, касающейся любви и близких людей. Исполнительница обратилась к публике с советом, какой подарок подарить на приближающиеся праздники, но подписчиков отвлекла одна невероятно очевидная деталь, о чем стали писать комментаторы – один за другим.

Анна Лисичкина

На прикрепленном изображении Бузова предстала в эксклюзивной одежде от своей подруги и дизайнера Бэллы Потемкиной, примерив короткий темный наряд и сапожки на шпильке. Тем не менее, фанаты сразу же начали спрашивать «где рука?», и внимание было отвлечено именно на этот фактор. Публика активно обсуждает, насколько неудачно сделана фотография, и в комментариях получился настоящий флешмоб на самую оригинальную подпись.Подписчики отметили, что «богиня» (такая надпись присутствует на кепке, надетой на Ольгу) не может быть без руки и на корточках, а одна из подписчиц четко подписала «Оля Безрукова». Данный комментарий достаточно развеселил публику, и такая новая фамилия действительно олицетворяет внешний вид артистки. Также под публикацией многие выразили мнение, что для поста рекламного характера можно было подобрать более удачный снимок, каких у Бузовой предостаточно.