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| | Лена Миро показала свои прокладки

Лена Миро показала свои прокладки

Сегодня, 12:36
Известная блогерша Лена Миро в своём микроблоге в Instagram загрузила фотографию, на которой продемонстрировала свои прокладки. Данную инициативу блогерша подхватила от модели Натальи Водяновой, которая вызвала гнев пользователей аналогичной публикацией.

Лена Миро показала свои прокладки

 

В официальном Instagram-аккаунте Лены Миро появился снимок, на котором изображён плюшевый мишка, обнимающий прокладку. В описании к снимку Миро заявила, что подписчики могут обсудить тему «критических дней» с её медведем по прозвищу Басик. Стоит заметить, что данная публикация стала отражением скандала, разгоревшегося вокруг супермодели Натальи Водяновой, которая в своём микроблоге в Instagram решила обсудить тему женского здоровья, снявшись с прокладкой в руке. Данный поступок модели был встречен весьма негативно, так как многие подписчики Водяновой заявили, что микроблог – это не место для обсуждения столь личных вещей.

 

Что касается публикации Лены Миро, большинство её подписчиков весьма позитивно отреагировали на данную фотографию. Заметим, некоторые фанаты блогерши заявили, что с Басиком разговаривать о «критических днях» бесполезно, так как он в силу своего рода не осведомлён о всех особенностях женского организма.
Александр Вест
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