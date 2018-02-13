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| | Юлия Ковальчук устроила дочке праздник на 4-й месяц рождения

Юлия Ковальчук устроила дочке праздник на 4-й месяц рождения

Сегодня, 12:41
Не так давно одна из самых крепких пар российского шоу-бизнеса Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук стали родителями. Счастливая пара до сих пор не верит своему счастью и регулярно делится публикациями на данную тему. Сама Ковальчук опубликовала снимок, на котором изображен фото-натюрморт с пирожным с цифрой 4 в честь дня рождения дочки. Малышке исполнилось четыре месяца.

Юлия Ковальчук устроила дочке праздник на 4-й месяц рождения


Сама Ковальчук опубликовала снимок, на котором изображен фото-натюрморт с пирожным с цифрой 4 в честь дня рождения дочки. Малышке исполнилось четыре месяца.

В комментариях подписчики певицы тут же начали поздравлять ребенка с очередной датой и желать малышке здоровья. Несмотря на все мольбы фанатов, Юлия, по всей видимости, крайне суеверная девушка, ведь до сих пор личико ее дочки поклонники так и не увидели.

Фанатам остается довольствоваться лишь тем, что позволяет увидеть звездная мама, вроде ползунков или силуэта в коляске.
Николай Офицеров
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