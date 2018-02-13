Юлия Ковальчук устроила дочке праздник на 4-й месяц рождения

Юлия Ковальчук устроила дочке праздник на 4-й месяц рожденияСегодня, 12:41
Сама Ковальчук опубликовала снимок, на котором изображен фото-натюрморт с пирожным с цифрой 4 в честь дня рождения дочки. Малышке исполнилось четыре месяца.
В комментариях подписчики певицы тут же начали поздравлять ребенка с очередной датой и желать малышке здоровья. Несмотря на все мольбы фанатов, Юлия, по всей видимости, крайне суеверная девушка, ведь до сих пор личико ее дочки поклонники так и не увидели.
Фанатам остается довольствоваться лишь тем, что позволяет увидеть звездная мама, вроде ползунков или силуэта в коляске.
Известная певица Юлия Ковальчук поделилась с фанатами первым трепетным снимком дочери, фотография появилась в микроблоге исполнительницы через время после
Фанаты поздравили певицу Юлию Ковальчук с появлением на свет малыша. Причиной этого стала очередная опубликованная фотография на ее страничке в социальной сети
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