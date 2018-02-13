Раздевшаяся «Мисс Россия-2006» показала рецепт диетических блинчиков

«Мисс Россия-2006» Татьяна Котова из Ростова показала свои женские прелести, а также рецепт диетических блинчиков. Для большей эффективности девушка решила обмазаться мукой.

Никита Готский

Котова помнит о верных фанатах и радует их по праздникам. В этот раз она продемонстрировала, как готовит вкусные блины, не портящие стройную фигуру. К кулинарному процессу Татьяна приступила, надев белое кружевное белье, показав сочную грудь и плоский живот. Пока Котова месила тесто, она испачкалась в муке, но это абсолютно не испортило ее.Татьяна не смогла удержаться от поедания блинчиков с маслом, сметаной или вареньем, но, дабы не навредить фигуре, она придерживается ряд правил: вместо яиц использует белки, вместо обычной муки применяет гречневую и добавляет в тесто молоко с 2,5-процентной жирностью. Жарит блинчики Татьяна на сковороде с антипригарным покрытием с малым количеством масла.